Denuncian atentado contra el personero de San Diego en Cesar

El personero de San Diego, Rafael Araujo, fue víctima de un atentado en su contra cuando se encontraba celebrando su cumpleaños. Araujo relató en W Fin de Semana los angustiantes momentos que vivió junto a su familia.

“Alrededor de las 10 de la noche sufrí un atentado aquí en mi casa el día de mi cumpleaños. Sospechosamente pasó un carro varias veces por mi vivienda. En un momento me dirigí a mi vehículo para sacar el cargador de mi celular, cuando ellos me vieron montarme al carro, se devolvieron y propiciaron nueve disparos, afortunadamente ya estaba afuera de carro y me tiré al suelo”.

En cuanto a los posibles sospechosos que podían haber planeado el atentado, el personero dijo que: “no creo que tenga que ver con mi cargo, sin embargo, mi función es proteger los derechos humanos de las personas y puede ser alguien que está en desacuerdo con mi cargo o con lo que realizo”.

Por otro lado, Araujo señaló que en su trabajo siempre se ha destacado por perseguir la delincuencia del municipio y posiblemente podría venir de allí el atentado.

Por último, indicó que uno de los sujetos que fueron capturados por el atentado le reiteró las amenazas en su contra “me dijo que yo era objetivo militar de la organización y que si no me mataba él me mataba su hermano”.

Cabe resaltar que las autoridades del departamento le suministraron un ‘Plan padrino’ para proteger su vida y la de su familia.