Denuncian improvisación en Cereté en medio de la emergencia por COVID-19

Cerca de 25 especialistas del intervenido hospital San Diego de Cereté (Córdoba), estarían a punto de renunciar al asegurar que no contarían con las herramientas necesarias en medio de la emergencia que enfrenta el país por el Covid-19.

A la anterior situación se sumarían los retrasos en pagos de más de cinco meses según las quejas expuestas por la especialista en cirugía general, Diana González.

“Nosotros somos un grupo de especialistas dentro de los cuales hay cirugía general, medicina interna, anestesiología, ortopedia, pediatría y cirugía pediátrica. Este grupo de especialistas estamos preocupados porque estamos intervenidos en el hospital y al ver que se llega la pandemia no nos solicitan nuestra asesoría, no nos llaman a un comité asesor, no hacen nada y cuando se declara la cuarentena que ya tenemos los pacientes Covid-19, no tenemos bioseguridad”, sostiene la especialista.

Agrega que “empezamos a exigir la bioseguridad y no se nos daba; y tuvimos ciertos encuentros y fue así como a algunas personas nos dieron los elementos. Entonces, tenemos que el hospital no está preparado para esto, no tiene las urgencias divididas, es decir, las urgencias respiratorias de las normales, no están haciendo los aislamientos debidos y no se le está brindando al personal médico todo lo de bioseguridad”.

Así mismo, expresa que “un héroe con hambre no trabaja”, para hacer referencia al no pago de sus salarios y de sus compañeros.

“Nos deben ocho meses atrasados del año 2015 algunos, 2016 otros y hemos ido recopilando meses atrasados. Algunos suman ocho, otros suman seis y otros suman cinco; dependiendo de lo que hayan dejado de pagar. El día 8 de abril nos pagan medio mes sin explicación alguna. No se trata de estar peleando solo un sueldo que nos hemos ganado sino también de que nos estamos exponiendo”, sostuvo la especialista.

Al tiempo manifiesta que “es fácil enviar protocolos por WhatsApp, pero no, esto hay es que socializarlos, es una pandemia y no podemos seguir improvisando. Estamos hablando de cerca de 25 especialistas que han decidido hacer viral esto y si es necesario de hacer una renuncia masiva, la hacemos”.

Frente a lo establecido, Las W Radio consultó con las directivas del hospital San Diego de Cereté, el cual se encuentra intervenido por la Superintendencia Nacional de Salud, desde diciembre del año 2019.

“Al llegar la intervención, el hospital no había pagado seis meses del 2016, dos meses de 2019, y debía algunas sumas de los años 2015, 2017 y 2018. Frente a la situación, la agente interventora ha hecho esfuerzos para lograr estabilizar la operación, por lo que, entre otras acciones, se empezaron a pagar cumplidamente los sueldos y honorarios”, señala un comunicado de prensa.

En el mismo comunicado establecen que “en el caso de los especialistas que laboran por contrato, se les pagó el 50% de sus honorarios del mes de febrero, para asegurar que, en este momento de emergencia se garanticen todos los servicios y atención a los usuarios”.

“En cuanto a los elementos se bioseguridad, el hospital está entregando a cada trabajador de la salud, un nuevo equipo de protección cada 24 horas, que consiste en tapabocas, bata manga larga, mascarillas de alta eficiencia N-95, gafas, jabón quirúrgico y alcohol glicerinado”.

Pese a lo establecido, varios especialistas han insistido en el acompañamiento de órganos de control para que verifiquen las condiciones en las cuales están laborando.

Recientemente, en Montería, varios profesionales de la salud también habían denunciado falta de elementos de bioseguridad en medio la crisis por el coronavirus. La situación motivó un requerimiento por parte de la Personería de Montería, para realizar visitas en los diferentes centros asistenciales por parte de las autoridades competentes.

