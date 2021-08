Denuncian incumplimiento del Gobierno a afectados por incendio en Riosucio

El Comité de Afectados del voraz incendio ocurrido en Riosucio (Chocó) en noviembre del año pasado que dejó más de 400 afectados, denunció graves incumplimientos por parte del gobierno nacional y municipal en las promesas que les hicieron para entregarles viviendas nuevas.

De acuerdo con Julio Lemus, presidente del Comité, el plazo inicial de entrega de sus casas nuevas se venció en mayo hace dos meses y lo peor es que ni siquiera han iniciado las obras.

Lo anterior, a pesar de que argumentan que en una reunión llevada a cabo en marzo el ministro del Interior Daniel Palacios les dijo que los recursos "estaban listos".

"No hemos recibido ningún informe de por qué no se han iniciado las viviendas a saber de que el gobierno, el mismo ministro del interior nos aseguró que en seis meses entregaban las viviendas, a la fecha no se ha puesto un grano de arena" manifestó Lemus.

Además, alertaron que no solo les han quedado mal con la construcción de sus casas sino con los subsidios que les prometieron a las familias afectadas, los cuales se extenderían (según lo que dicen que les prometieron) hasta que les entregaran sus viviendas. Pues indican que se realizó un primer giro para tres meses de arriendo, pero luego y hasta la fecha llevan 6 meses sin ese apoyo.

"Nosotros preguntamos que, si las viviendas no se hacen en los seis meses, y nos dijeron, se prorroga el subsidio de vivienda hasta que las entreguemos, porque la idea es que las entreguemos en seis meses (...) eso fue con la Unidad de Riesgo" sostuvo el presidente del comité.

Según Lemus, esta situación ha derivado en una crítica situación de supervivencia de varias de las familias, que han sido sacadas de los predios donde estaban viviendo en arriendo.

"Todo el mundo arrendó y ahoritica los están echando porque deben seis meses de arriendo y el gobierno no ha mandado esa plata, todo el mundo acá anda lamentándose por eso, ahora pagan un arriendo en $400 mil pesos. No ha habido solución", señaló.

Al respecto la Unidad de Gestión del Riesgo respondió que se pagaron los subsidios por tres meses a 90 familias de acuerdo con la información que proporcionó la alcaldía, y como según ellos era el acuerdo, actualmente tramitan el pago de otros tres meses.

Sobre la edificación de las viviendas W Radio consultó a las entidades vinculadas a este proceso, entre ellas la alcaldía municipal. Por el lado del alcalde Conrad Valoyes no atendió las llamadas de este medio de comunicación.

Por otra parte, el Ministerio del Interior señaló que la responsabilidad de la luz verde al proyecto es del Ministerio de Vivienda, que a su vez indicó que están a la espera de que el Ministerio de Hacienda desembolse los recursos para ejecutar las obras.

Además, las familias radicaron una solicitud a la cartera de vivienda (y a su entidad adjunta Fonvivienda) para conocer el estado del proyecto, pero allí les respondieron que el gobierno no destinó para el 2021 los recursos para el programa de construcción de viviendas por desastres naturales, y tampoco han recibido alguna solicitud de la alcaldía de Riosucio para realizar el proyecto.