Denuncian irregularidades en prueba para elección de nuevo Contralor de Cartagena

Los aspirantes al cargo de Contralor Distrital de Cartagena denunciaron este viernes presuntas irregularidades en la prueba de conocimiento que debían realizar, la cual está a cargo de la Universidad del Magdalena.

Según se lee en un documento en el que los aspirantes denunciaron las presuntas fallas, los sobres en los que estaban las pruebas que ellos debían realizar estaban abiertos y ante el reclamo no encontraron respuesta por parte de la Universidad del Magdalena.

Además de esa falla denunciaron: “no se identificó a la entrada del salón a las personas que ingresaron a realizar la prueba, no se había enumerado los puestos, no hubo acompañamiento de entidades de control o de vigilancia, no hubo control sobre las pruebas”.

La Universidad del Magdalena fue contratada por el Concejo Distrital. Desde esa corporación indicaron que ya recibieron las denuncias y que consultarán a la Universidad.

“Hemos solicitado un informe a la Universidad del Magdalena, con el fin de aclarar lo sucedido y se brinden las garantías pertinentes a los aspirantes a este importante cargo para la ciudad. Estamos en disposición de que este sea un proceso transparente y en caso de confirmar cualquier anomalía tomaremos las medidas”, indicó la Mesa Directiva del Concejo en un comunicado.