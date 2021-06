Denuncian malos manejos de cadáveres en la clínica Madre Bernarda de Cartagena

Una denuncia de presuntos malos manejos de cadáveres de pacientes COVID-19 y de sospechosos de haber fallecido por el virus salpica a la Clínica Madre Bernarda de Cartagena. Videos compartidos por Luisa Lezama, hija del músico Rigoberto Lezama, fallecido el domingo en ese centro asistencial, muestran al menos dos muertos al aire libre en un patio y uno más en un salón sin la debida refrigeración.

Según Lezama, estos muertos tendrían en esa situación varias horas y el cuerpo de su padre, más de 12 horas fuera de un cuarto frío. “Estoy documentando para que vean cómo tienen los muertos acá sin ningún protocolo de seguridad. Todo el mundo trabaja, no hay cuarto frío, ellos dicen que no están obligados a tenerlo, pero miren esta belleza, esos muertos están ahí desde las 8 de la mañana al aire libre y son las 11 y siguen ahí”, dice Lezama en uno de los videos.

Irresponsable En la clínica Madre Bernarda de Cartagena los muertos covid están al aire libre y sin ninguna medida sanitaria, bajo 35 grados de temperatura. @ELTIEMPO @ColombiaET @AlcaldiaCTG @MinSaludCol @Fruizgomez pic.twitter.com/SMFKz57hn0 — John (@PilotodeCometas) June 22, 2021

Pero la denuncia va más allá, según Lezama, la Clínica no pudo probarle que su padre había fallecido por COVID-19 o fallas relacionadas con el virus, sin embargo, su cuerpo fue entregado bajo el protocolo que se aplica en este tipo de defunciones.

“Ellos dicen que mi papá murió por COVID, por lo que les pedimos que nos entregaran el resultado de la prueba, pidieron plazo para entregarla argumentando que el laboratorio departamental aún no lo había dado. Nosotros buscamos en el laboratorio y allá nos dijeron que no había prueba a nombre de mi padre, cuando se los hicimos saber nos reconocieron que en efecto no había hecho la prueba, pero esta sí aparece en la historia clínica y aparecer como positiva. Hay una falsedad en la historia clínica”, denunció.

Ante esta delicada denuncia, La W intentó conocer la versión de la Clínica: llamamos insistentemente a su directora, la madre Flor de María Pérez, quien no atendió nuestras llamadas y dejó en visto nuestros mensajes.

Desde el Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, indicaron que está al tanto, por lo que “un equipo técnico de vigilancia y control de la entidad adelanta los procedimientos pertinentes, garantizando el debido proceso, y en los próximos días se emitirá un informe oficial sobre la situación”.