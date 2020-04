Denuncian masivo sepelio en plena cuarentena en San Antero

En el departamento de Córdoba hay indignación tras las fotos que han circulado en redes sociales de un masivo sepelio que se habría registrado el pasado 29 de abril en el municipio de San Antero, en plena cuarentena.

"Me enteré que se iba a dar este sepelio de una persona muy popular debido a que era de los sectores de pescadores y mangleros, era muy querido por las comunidades. Me comuniqué con la Policía para que estuviera atenta debido a que por el protocolo no se permiten eventos masivos para evitar la propagación del Covid-19, avisé con tiempo. Sin embargo se realizó el evento", sostiene el alcalde de San Antero, Lormandy Martínez.