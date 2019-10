Denuncian muerte de menor por dengue en Turbana, Bolívar

Los familiares de Maylin Vergara Paternina, de 7 años, oriunda del municipio de Turbana, Bolívar, denuncian que un descuido médico que no le diagnóstico a tiempo un dengue a esa menor la llevó a su muerte.



Este caso ha causado conmoción porque, según los parientes de la niña, la misma fue llevada a una clínica en la ciudad de Cartagena, sin embargo, los médicos expresaron que no tenía síntomas asociados con la dengue, por lo que fue devuelta a casa, donde horas más tardes sufrió complicaciones de salud que llevaron al fatal desenlace.



Según pobladores de Turbana, este no es el único caso que se presenta en la población, pues serían en total 10 los menores que estarían padeciendo el contagio por picaduras del mosquito transmisor del dengue.



“Hasta la fecha se han conocido más de diez casos en la población y desconocemos si hay reportes en la Secretaria de Salud Departamental, por lo que escuchamos sabemos que son muchos más”, indicó un habitante de la población.



La W Radio consultó a Verena Polo, secretaria de Salud Departamental, quien indicó que en el Sivigila, sistema que registra los casos de dengue, el de esta menor fallecida no aparece reportado. "No tenemos el reporte, pero sí sabemos del aumento de casos en Turbana y ya en Ballestas, zona rural de ese municipio, adelantamos fumigaciones, pero en el casco urbano no hemos podido hacer la fumigación en espacios abiertos por las lluvias que se han presentado", explicó.



Polo señaló que las fumigaciones en Turbana se adelantan al interior de las viviendas y que trabajan en la pedagogía para prevenir la proliferación del mosquito transmisor.