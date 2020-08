Denuncian negligencia de la EPS Sanitas en muerte de un bebé en Tunja

Harvey Mondragón, es tío de un bebé de seis meses que murió en las últimas horas, al parecer en medio de un paseo de la muerte o supuesta negligencia médica de dos clínicas en la ciudad de Tunja que no quisieron atenderlo, sumado a las ambulancias que nunca llegaron.

“El día de ayer mi sobrinito se despertó sintiéndose con problemas de respiración, entonces mi cuñada decidió llevarlo, no por urgencias, sino a un pediatra, y según la valoración del pediatra no sabía qué hacer, entonces se acercó a Sanitas para que valoraran el niño, pero entonces le tomaron la temperatura y dijeron estaba bien y no era para una urgencia”, explicó Harvey Mondragón.

Narra el tío del menor, funcionarios de Sanitas, a pesar de la insistencia de los familiares para que atendieran al menor, les manifestaron que “si querían le apartaban una cita para el lunes”.

Después de tanto insistir, la familia se retiró de Sanitas y se fue con el niño para la casa, y estando allí se agravó y decidieron pagarle una cita aparte en otra clínica, pero tampoco lo atendieron.

Al ver el estado del menor, pidieron ambulancias para trasladarlo al hospital local de Tunja, pero no llegaron, según Mondragón, entonces debieron tomar un taxi y al llegar los galenos intentaron reanimarlo, pero los esfuerzos no fueron suficientes, el menor murió.

Cuando el niño estaba en el hospital sin vida, una de las ambulancias llamó a la familia para saber en qué parte estaban.

Se estableció que el secretario de Salud de Boyacá, Jairo Santoyo, está adelantando las averiguaciones en detalle para establecer responsables sobre este hecho.