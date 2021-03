Denunciar una violación es muy difícil y doloroso, por eso las mujeres no lo hacen: Quirós

La artista gráfica Diana Quirós denunció en días pasados al fotógrafo Alex Cruz por haberla abusado sexualmente en la ciudad de Bogotá el pasado 26 de febrero.

En diálogo con W Fin de Semana, la colombiana revivió los dolorosos momentos que vivió: “yo confié en una persona, en un amigo, estuve en su casa por engaños porque así él lo planeó, él hizo conmigo lo que quiso, es la realidad. Nunca lo vi venir porque me sentía en compañía de un amigo”.

Sobre los mecanismos que el hombre usó para poder abusar de ella, Quirós explicó que: “me hicieron muchos exámenes en la Clínica Palermo y en Medicina Legal y salió positivo en un medicamento que te hace perder la voluntad”.

Por otro lado, la fotógrafa mencionó que luego de analizar la situación con su abogada, llegaron a la conclusión de que Alex Cruz venía planeando el abuso desde hace varios días, debido a cómo se presentaron las circunstancias: “yo le había pedido una recomendación de un hotel en Bogotá por un viaje de trabajo, sin embargo, él me ofreció quedarme en el apartamento de su hermana, allí tenía esa droga que me suministró”.

Por último, la antioqueña expresó que ha recibido miles de mensajes de mujeres que han afrontado la misma situación y puntualizó que: “el proceso es muy difícil y doloroso, eso hace que las mujeres no denuncien. Volver a contar todo, hacerse exámenes, uno se siente humillado y menos que basura. Si yo no hubiera contado con el apoyo de mi esposo no hubiese podido”.

Cabe resaltar que W Fin de Semana se trató de comunicar con Alex Cruz para conocer su versión, sin embargo, no se recibió una respuesta por parte de él.