Denunciaron que equipo periodístico en Bucaramanga fue agredido por la Policía

Al finalizar el paro en Bucaramanga se generaron varios disturbios y desmanes en la calle 36, en el centro de la ciudad, esta situación se desplegó por toda la carrera 27 en donde el Esmad siguió lanzando lacrimógenos debido a los desórdenes y actos de vandalismo.

En un video se registró cómo dos periodistas de Oro Noticias, del noticiero de televisión local de Santander, fueron agredidos e intimidados por policías de Bucaramanga.

Paro en Bucaramanga terminó en disturbios y desmanes

Se trata de Carolina Torrado y Wilson Pineda, quienes manifestaron respeto por las autoridades pero rechazaron este tipo de situaciones, ya que mientras transmitían en vivo los disrturbios fueron empujados por los oficiales.

"Estamos bien, sorprendidos pero estamos bien, admiro muchoa la Policía, pero se me hace una falta de respeto, me pareció extraño como si Wilson fuera un vándalo más lo empujó , lo vieron en el piso y lo seguían empujando, estábamos en vivo, y mi celular salió a volar, y lo cogí como pude, y estoy decepcionada, a parte que hemos visto cómo cogen a los chinos,los han cogido , son vándalos, sí, pero les han dado una tanda", dijo la periodista Torrado.

Miguel Vergel, periodista de Vancuardia, periódico local de Santander, indicó que cuando quería tomar imágenes del paro y desmanes, se le acercó un oficial y lo intentaron intimidar .

"El oficial se viene hacia mi mientras estoy haciendo imágenes, basicamente intenta agredirme, y habían, al parercer chicos de la UIS, y también la Policía los agredió", dijo Vergel.