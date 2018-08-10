Descartan por ahora túneles cerca de construcción de baños en la Plaza de Bolívar de Tunja. Foto: Bomberos Tunja( Thot )

Integrantes del Cuerpo de Bomberos de Tunja adelantaron acompañamiento a la diligencia de inspección judicial que ordenó el Juzgado Cuarto Administrativo de Tunja a la Iglesia de Santo Domingo, la Catedral y la casa del fundador para establecer si existen túneles que podrían ser dañados por una obra que adelanta la Alcaldía de la capital boyacense en la Plaza de Bolívar.

Las pesquisas en las que participó el alcalde de Tunja, Pablo Emilio Cepeda se desarrollaron por acción popular donde se argumentaba la posible existencia de túneles que harían parte del patrimonio de la Nación y que podrían ser dañados por la construcción de baños públicos que en la actualidad avanza en la Plaza de Bolívar.

“Nosotros no pudimos entrar ni encontrar nada y si los túneles existieran no lo podemos establecer porque al parecer están tapados”, explico el comandante del Cuerpo de Bomberos de Tunja, capitán Bayardo Roa.

Bayardo dijo que en la inspección visual observaron “dos criptas en la Iglesia de Santo Domingo son más o menos de grande de 5.50 de profundo y de alto tiene 1.85 y la otra es mucho más pequeña pero no tienen salidas, encontramos una pared”.

Por su parte, el alcalde Cepeda dijo que la inspección visual pudo evidenciar que no existe un túnel que comunique a la Iglesia Santo Domingo con la Catedral de Tunja.

“Lo que se ha encontrado durante la obra un relleno de recebo, luego una capa de asfalto y otra de arcilla por ningún lado aparece algún vestigio de un túnel”, explicó.

Por su parte, historiadores y escultores insisten en que hay documentación que señala la existencia de los túneles y por ello hicieron un llamado a Patrimonio Nacional y al Ministerio de Cultura para que lo verifiquen con arqueólogos.

Hay que señalar que luego de esta inspección judicial el Juzgado Cuarto Administrativo de Tunja tomará una decisión de suspender o no las obras de los baños de la plaza de Bolívar.



