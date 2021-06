Designan alcalde encargado de Cartagena tras confirmarse que Dau tiene COVID-19

Desde el Palacio de la Aduana, sede de gobierno de Cartagena, informaron este viernes que el abogado David Múnera Cavadía, quien se desempeña como secretario del Interior y Convivencia, asume desde hoy como alcalde encargado, tras confirmarse que el alcalde William Dau tiene COVID-19.

Según detallaron en un comunicado de prensa, el alcalde Dau ya fue revisado por un equipo médico y no registra gravedad en su salud, pero por recomendación de la ARL debe guardar reposo mientras supera el virus.

Lea además: Adjudican obras de rehabilitación vial de Cartagena por $7.996 millones.

En un nuevo video que compartió este viernes, el mandatario distrital dijo que desde su casa estará pendiente de la agenda de gobierno, y que constantemente se hace monitoreo de sus signos vitales, y que espera muy pronto estar de vuelta en el despacho.

“Sigo en casa, confinado por COVID, me siento bien, no tengo síntomas en lo más mínimo, estoy monitoreando permanentemente y me siento muy bien”, dijo Dau.