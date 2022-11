Después de un año, estafados en el mundial de Russia no reciben respuesta de la Fiscalía

Alrededor de 20 personas compraron un tour para viajar al mundial de Russia 2018 con la agencia "Por El Mundo", sin embargo, ese viaje no se realizó debido a que la representante legal de la entidad , Ximena Buitrago, dejó de responder sus llamadas y nunca volvió a abrir su oficina.

Los afectados pusieron la denuncia en la Fiscalía y la superintendencia de Industria y Comercio visitó la agencia para abrir una investigación a la propietaria.

A pesar de esto, luego de un año de que los implicados que invirtieron más de 500 millones de pesos y no realizaron el sueño de estar en un mundial de fútbol, las autoridades no han avanzado en la investigación.

Varias de las víctimas han manifestado que no se han realizado las audiencias respectivas, y se han cancelado otras.

Pedro Torres, uno de los estafados, dijo que, " desgraciadamente fue una de las personas estafadas, en el proceso se colocó la demanda a la Fiscalía, con la Superintendencia, eso está quieto, la persona anda perdida, no aparece por ningún lado, dicen que se fue del país, no hay noticia nueva de los dineros que recogió, a la deriva, si uno no coloca abogados, eso no funciona".

El afectado dijo que ni siquiera conocen el abogado defensor de la señora Buitrago ya que la persona está totalmente desaparecida.

Puntualizó que no lo han citado a ninguna andagatoria por parte de las autoridades pero espera que en algún momento le devuelvan el dinero que invirtió en un viaje que jamás disfrutó.