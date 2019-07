"Dijo que olía a formol, que sabía que lo matarían": mamá de policía asesinado

Nelly Briceño, Madre de Ómar Archila, el sub intendente asesinado en Ocaña cuando realizaba un patrullaje por el sector de la Ermita, aseguró que antes de que su hijo se fuera de Valledupar , luego de sus vacaciones , sentía que olía a "formol" y que presentía que iba morir por las situaciones de orden público que se han presentado en las últimas semanas en Catatumbo.

"Mamita yo me voy porque tengo que trabajar, yo huelo a formol, sé que le estoy sirviendo a la patria, pero se que me van a matar en este trabajo que yo tengo, yo soy valiente, me voy pero me siento con miedo, siento frío", dijo la mamá de las últimas declaraciones del uniformado archila.

La madre contó también que su hijo tenía miedo de regresar a laborar, finalmente pidió justicia por lo sucedido con los dos uniformados que fallecieron en Norte de Santander.

En Bucaramanga la Policía realizó una caravana como símbolo de despedida a quienes fallecieron , posteriormente los cuerpos de los uniformados fueron llevados su ciudad de origen para darle cristiana sepultura.