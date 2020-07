Diócesis de Cúcuta adelanta el protocolo para la apertura de los templos

La Diócesis de Cúcuta adelanta el proceso para la reapertura de las iglesias. Según las disposiciones, durante 15 días se llevará a cabo un plan piloto con un aforo máximo de 50 personas, los feligreses deberán realizar una inscripción previa, toma de temperatura, uso de tapabocas y con la distancia social de dos metros.

Víctor Manuel Ochoa, obispo de la Diócesis de Cúcuta aseguró a W Radio que las eucaristías se llevarán a cabo en un tiempo límite, para proteger la salud de los asistentes y los sacerdotes.

“Se ha pedido que tenga una duración, en el sentido que las homilías no sean muy largas, para que el tiempo de permanencia en el templo no sea muy largo. En las celebraciones no habrá coro, personas o grupos cantando”, dijo Ochoa.

“Se prevé en un principio por 15 días la apertura, conservando la distancia, se deberá tomar la temperatura al llegar al templo y se deberá responder un cuestionario sobre los síntomas, ahora corresponde a las autoridades municipales enviar la solicitud al Ministerio de Salud, nosotros como Diócesis de Cúcuta los hemos presentado el protocolo el viernes pasado a las alcaldías del departamento”. Señaló

En los municipios no COVID-19 o que tienen baja afectación, el Ministerio hará seguimiento y evaluación de estos planes. Los responsables de las iglesias deberán informar previamente en qué horarios y cómo se realizarán los actos religiosos.