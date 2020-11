Dos perros fueron abusados sexualmente en Risaralda

Un cachorro llamado Aquiles fue trasladado en grave estado de salud desde el corregimiento de Irra, en el municipio de Quinchía, a una clínica veterinaria en Manizales luego de ser rescatado por la Fundación Animal Estoy Contigo, sin embargo, el animal falleció en las últimas horas debido a las graves heridas que tenía producto del abuso sexual que sufrió.

Valentina Guarín Patiño, miembro de la fundación, señaló que pese al esfuerzo de los veterinarios, Aquiles ya no podía moverse por una lesión en su columna, sufría sangrados anales, no controlaba esfínteres y no respondía a estimulos externos.

"Estaba en un estado muy lamentable, muy lastimado, no podía hacer uso de sus patas traseras, no podía caminar por un trauma medular en sus lumbares que afecta de manera permanente la función nerviosa de todo el tren posterior del cuerpo", explicó Guarín.

Le puede interesar: En Risaralda mataban cerdos sin medidas de salubridad y vendían la carne a supermercados.

Este caso ya está siendo investigado por la Policía de Risaralda, pues no sería el primer hecho de abuso sexual animal que se cometería en el corregimiento de Irra, ya que, presuntamente, en el mes de mayo, otra perrita, de nombre Alma, también habría sido abusada por un trabajador de una mina, ocasionando graves secuelas en su salud que aún no ha podido superar.

"Según un testigo del hecho, fue perpetrado por un trabajador de la zona. Justo después de que se dio este acto, la perrita entró en un estado de temor y dolor y no permitió que el testigo la auxiliara y se escabulló entre la maleza. Alma apareció dos semanas después en un estado de salud muy lamentable por lo que la hospitalizamos y a través de una radiografía pudimos ver que en medio del abuso sufrió una lesión en la zona del hueso pélvico que no le permite caminar", señaló Guarín.

Al parecer, ambos casos estarían relacionados, presuntamente, con trabajadores de la zona que al momento de abusar de los cachorros utilizan grasa y los someten a todo tipo de vejámenes.

Le puede interesar: Investigan homicidio de líder social en Dosquebradas, Risaralda.

Por el momento se están adelantando todos los procesos investigativos para tratar de dar con el paradero del responsable del indignante abuso del que fueron víctimas Aquiles y Alma.

Entre tanto, desde la Fundación Animal Estoy Contigo, en conjunto con el albergue Cuatro Patas del corregimiento de Irra, piden a la comunidad denunciar estos hechos que se vienen presentando en la localidad con el fin de capturar y judicializar a los responsables de estos aberrantes casos, que generan repudio y rechazo de toda la comunidad risaraldense defensora de los animales.