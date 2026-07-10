Ecopetrol anunció nuevo descubrimiento de hidrocarburos en Arauca

Ecopetrol confirmó un nuevo hallazgo de hidrocarburos livianos en jurisdicción del municipio de Arauquita, departamento de Arauca, con el pozo exploratorio Cosecha C-01, perforado en el área del Contrato de Asociación Cosecha, en el cual Ecopetrol es socia de Occidental de Colombia, LLC (Oxy).

Según el reporte, el pozo descubridor llegó a su objetivo a finales del año pasado, con una profundidad total de 3.300 metros, comprobando la presencia de hidrocarburos en unidades cretácicas, de un espesor neto estimado de 14 metros.

En el momento el pozo está produciendo, de manera estable y controlada, alrededor de 3.025 barriles por día de un petróleo liviano de muy alta calidad (38 grados API) y un corte de agua de 0.3%. El crudo liviano se caracteriza por tener una mayor valoración en el mercado internacional y por su facilidad para el transporte. Este nuevo descubrimiento confirma el valioso potencial de la región, donde Ecopetrol hace presencia en áreas de exploración y producción, demostrando la importancia de la actividad exploratoria en Arauca y ratificando la buena relación comercial y estratégica entre Ecopetrol y Oxy.

Las tareas de perforación y pruebas iniciales se realizaron cumpliendo todos los requerimientos ambientales, con cero accidentes y en armonía con las comunidades de la zona.