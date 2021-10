Ecopetrol dice que no hay pasivos ambientales en campos de Puerto Boyacá

A tan solo 15 días de la entrega de los campos petroleros en Puerto Boyacá por parte de Mansarovar a Ecopetrol, el alcalde Jicly Mutis, se reunión con funcionarios de Ecopetrol, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), Corpoboyacá, los trabajadores y las comunidades, allí manifestó preocupación por lo que considera un pasivo ambiental que afecta los recursos naturales y las fuentes hídricas del municipio.

“Hay una acción en curso y respuestas de la Fiscalía. Queremos pedir en nombre de la comunidad de Puerto Boyacá, y en especial, de la Puerto Serviez, Carbonero y las Ánimas que le pongan especial atención también Santa Bárbara para que no se reciban estos campos de esa manera. Ese pasivo no se debe cerrar hasta que no esté solucionado el problema no podemos seguir dañando nuestro ecosistema”, insistió el mandatario municipal.

Por su parte, Ecopetrol, aseguró que en este momento no se han identificado pasivos ambientales en sus campos, pero los hallazgos son contingencias y eventos ambientales abiertos.

Sandra Lucena, profesional Ambiental de Ecopetrol, sostuvo que se va permitir a Mansarovar que finalice su ejecución de actividades a los impactos ambientales no resueltos.

“Nosotros estamos cuadrando una estrategia conjuntamente con los expertos de impactos ambientales no resueltos, para que sobre esa área se hagan unos estudios más detallados para tener tranquilidad”, dijo.

Según Lucena, se va tener una geofísica ambiental terrestre con radar para identificar sí quedó limpio el subsuelo. “Después de ese estudio si quedó limpio, pues cerramos, pero si no quedó limpio, ellos tiene que continuar con la actividad hasta que se cierre”.

Ecopetrol insistió que ha tenido acompañamiento de toda la institucionalidad en los eventos contaminantes que ocurrieron en junio y octubre en los campos como visitas de alcaldía de Puerto Boyacá, Corpoboyacá y la Anla.

“A raíz de esto hace una semana la Anla formuló un pliego de cargos a Mansarovar y ese pliego viene con una posible sanción”, dijo Lucena.

Entre tanto, Ademir Luna, enlace territorial de la Anla en el Magdalena Medio, dijo que se han realizado siete visitas a los campos y en ese mismo número de visitas se han desarrollado el mismo número de conceptos. }

“Próximamente se va a dar un nuevo concepto, de otra visita que se hizo, yo creo que a finales de octubre”, puntualizó