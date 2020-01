El agarrón por redes sociales entre Escobar y Samboní en Palmira

En una novela se ha convertido la llegada de Oscar Escobar a la alcaldía de Palmira, Valle del Cauca. El nuevo mandatario se ha enfrentado a algunos tropiezos desde la jornada electoral que estuvo marcada por la polémica por supuestas alteraciones en los formatos electorales.

Hubo dificultades en el desarrollo de empalme por retrasos del cronograma y una vez posesionado, el Alcalde, se encontró con que un gran número de secretarios no habían hecho su respectiva renuncia al cargo, lo que ha dificultado el nombramiento del nuevo gabinete.

Escobar solicitó la dimisión a los funcionarios, pero algunos como Juan Carlos Zapata, quien estaba a cargo de la cartera de Seguridad en la administración anterior no han atendido el requerimiento.

El mandatario lo declaró insubsistente a través de un video que hizo público en redes sociales, en el que además señaló que funcionarios de la pasada alcaldía le ponen trabas que impedirle gobernar.

“Ustedes saben que hemos tenido dificultades desde el empalme, pero en mis primeros días de gobierno me he enfocado en ordenar la casa, pero hay personas que quieren que esto no sea una realidad y me refiero a varios miembros del gabinete anterior que se han atornillado al puesto sistemáticamente, negándose a renunciar al cargo en que los puso Samboní. Lo que ustedes están haciendo es vergonzoso”, señaló el mandatario Oscar Escobar.

Estas declaraciones molestaron al ex alcalde de la “Villa de las Palmas”, Jairo Ortega Samboní, quien le respondió también a través de un video, en el que señaló todo se trata de un show de Escobar, a quien llamó ‘payaso’.

“Él no sabe que es el alcalde todavía, él cree que esta jugando por las redes, que no haga su show que esto no es un circo donde él es el payaso. Que gobierne”, dice el exalcalde.

Samboní, además, le sugirió a su predecesor que contrate talento local y no profesionales que residan en Cali.