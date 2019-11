El conmovedor mensaje de la familia al soldado santandereano secuestrado

El pasado cinco de marzo fue plagiado en la vereda San Lorenzo en Araucquita, Arauca, el soldado Jesús Albeiro Acosta Melo, quien tiene 36 años de edad y dos hijos de 8 y 10 años.

Posteriormente a este secuestro, los captores enviaron en julio una prueba de supervivencia a sus familiares en el que por medio de un video, la víctima manifestaba que lo estaban tratando bien y se encontraba estable.

Sin embargo, sus parientes han preguntado al Gobierno Nacional y Ejército si han tenido información de Jesús Acosta y al parecer, no tienen razón , ni ninguna información que pueda dar son su paradero.

"Nosotros preguntamos y solo nos dicen que no saben nada, ni siquiera saben qué grupo al margen de la ley lo tiene privado de la libertad, es lo mismo de siempre, en el Gaula no nos dicen nada, que toca que esperar, o a qué acuerdo se llegará con él, el Gobierno debe saber dónde está pero no nos dicen", dijo su hermano Jose Luís Fernández.

Como familia del soldado santandereano, se pide a las autoridades competentes que por favor den información con el paradero de la víctima.

A raíz de que aún no se sabe del señor Acosta, los familiares le dejaron un mensaje para que el uniformado lo reciba desde donde se encuentre.

"Donde esté que siga con mucha fuerza y valor, lo estamos extrañando, mucha fuerza, los hijos lo extrañan, fuerza , para arriba , no se deje decaer, que luche, mi Dios es grande y poderoso y no lo va a devolver nuevamente, que luche por volver a la libertad, lo extrañamos demasiado y que mi Dios me lo libere de todo mal y peligro", dijo el hermano Fernández.