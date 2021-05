El sacerdote que ayudó a salir a estudiantes de la UIS presionados por el Esmad

Desde las siete de la noche del 19 de mayo las concentraciones de los protestantes se dieron en los alrededores de la Universidad Industrial de Santander, UIS, en Bucaramanga, en donde hubo quema de llantas y se originaron disturbios y desmanes.

El sacerdote Álvaro Javier Prada Vargas, párroco de la iglesia San Pablo y San Pedro era la voz de la iglesia, manifestó en Sigue La W que “era un enfrentamiento y debía haber alguien que tuviera una bandera. Yo no soy de derecha ni de izquierda, lo importante es la vida”.

Explicó que “cuando entramos no hubo diálogo de nada, a los policías les dije lo que es. Hay que respetar la vida, nos duele la vida de todos […] yo manifesté el Dios y Patria, cómo le vamos a exigir al policía si no conoce de Dios. Miedo no tengo”.

Leonardo Jaimes, defensor de derechos humanos, indicó que “todos los días estamos sacando un boletín de los derechos humanos. De lo que ocurrió este miércoles reportamos 18 personas capturadas y ocho ya recuperaron la libertad, además 20 personas heridas, de las cuales dos graves”.

“El Esmad lanzaba gases lacrimógenos al interior de la universidad”, señaló.