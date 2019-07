Emiten la primera partida de bautizo en Medellín incluyendo a dos mamás

Manuela y Luisa Fernanda Gómez se casaron hace dos años y pueden decir que son la primera pareja del mismo sexo en Medellín en lograr bautizar por la iglesia católica a su hijo Matías de 17 meses y que además se expidiera la primera partida de bautizo con dos mamás.

“Siempre hemos tenido claro que somos dos mamás que creemos en Dios, pero en un Dios de amor, respeto y bondad y entendiendo eso buscamos bautizar al niño, hablamos con varios sacerdotes pero nos decían que en la partida ponían solo a la madre gestante y no estábamos dispuesta a eso porque eso no era coherente, porque somos una familia y eso no nos reconocía como familia”, expresó Manuela la madre gestante.

Estas mujeres lograron contactar a un sacerdote quien elevó la consulta a la curia que explicó que en la partida de bautizo debían ingresarse los mismos datos que tuviera el registro civil del menor y en este caso en el documento aparecían madre uno y madre dos.