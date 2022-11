En 15 días Medimás deberá entregar informe de contratos y cartera con las IPS de Boyacá

Tras las quejas de falta de pagos y prestaciones sociales a los trabajadores de las IPS que prestan sus servicios a la EPS Medimás en Boyacá, los secretarios de Salud de las principales ciudades del departamento y el gobernador Carlos Andrés Amaya, llegaron a la conclusión que Medimás deberá presentar en un plazo de 15 días un informe detallado del estados de los contratos y carteras con cada IPS.

“A esa reunión debe asistir el director de la EPS (Medimás) o un alto cargo de la misma, va asistir un delegado de la Superintendencia Nacional de Salud, delegados de los municipios, Procuraduría, personerías y Defensoría del Pueblo”, explicó secretario de Protección Social de Tunja, Óscar Jiménez.

El fin de dicho informe es el de establecer la contratación real de servicios de esta EPS, teniendo en cuenta que las quejas no solo se limitan a la de MI IPS Tunja sino a otros servicios y otras ciudades.

Con respecto a las deudas de salarios de las últimas tres quincenas, falta de pago de seguridad social y cesantías a los más de 300 trabajadores de la IPS Corporación Boyacá, según Jiménez, se conoció que ya se hizo un giro desde la Adres “por lo que se supone que las sedes de Tunja, probablemente Duitama y Sogamoso se debería restablecer el servicio ya que los trabajadores recibirían sus quincenas atrasadas”.

Así mismo, se estableció, cuenta el secretario de Protección Social, se realizarán seguimientos a las IPS que tengan contrato con Medimás no argumenten causales que no están en la ley para evitar la atención de los usuarios, teniendo en cuenta el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no está en firme.

“La atención debe ser normal porque la EPS seguirá recibiendo los recursos y por consiguiente no debe alteración en la prestación de los servicios”, dijo.