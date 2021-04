En Cartagena fue intervenida fiesta que violaba toque de queda y medidas de bioseguridad

Las megarumbas y el descontrol en Cartagena no cesan, a pesar de que las cifras de contagios y muertes por COVID-19 van en aumento. En medio de los operativos adelantados por la Secretaría del Interior de Cartagena, las autoridades suspendieron una fiesta ilegal en Andrógeno Latin Club, ubicado en la vía principal del Corredor de Carga, a la altura de El Bosque.

En ese lugar las autoridades encontraron más de 300 personas que no cumplían con las medidas de bioseguridad, por lo que lo suspendieron por 10 días y les impusieron una multa a sus propietarios.

“No tenían distanciamiento, tapabocas, el lugar no reunía las condiciones para dicha actividad y no contaba con los permisos para este tipo de eventos, razón por la cual se procedió a suspender la fiesta ilegal y proceder a la respectiva sanción”, explicó David Múnera Cavadía, secretario del Interior.

Además, el lugar incumplió la medida de toque de queda que los domingos empieza a operar desde las 12 de la medianoche. Las imágenes del lugar muestran que varias personas, incluso, compartían una especie de pipeta para fumar.

“Aquí hay unas reglas: el toque de queda comienza a las 12 de la noche y la gran mayoría de estos negocios violan las normas, por lo que vamos a ser muy estrictos con sancionarlos con la medida más severa, porque esto no puede seguir ocurriendo en medio de una situación y preocupación por cuenta del virus de la Covid 19, que se ha venido aumentando pese a los controles que se hacen”, dijo el funcionario.

También fueron suspendidas las actividades comerciales de los establecimientos Space y Terraza Bar Fiel Martinista.