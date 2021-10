En Cartagena, investigan la desaparición de una modelo caleña

La Policía Metropolitana de Cartagena informó este miércoles que investiga la de desaparición de la modelo caleña Natalia Buitrago Moreno de 23 años y de quien sus familiares no tienen noticias desde el pasado mes de agosto cuando, según su madre Claribel Moreno, la joven reportó que viajaría a las Islas del Rosario, donde estaría por cuatro días.



“La última vez que ella me escribió fue el 18 de agosto cuando iba a tomar la lancha para ir a las Islas, desde entonces no hemos sabido más nada de ella. Yo viene a Cartagena hace un mes y ahora volví para demostrarles a las autoridades que mi hija sí estuvo en esta ciudad y que puedan revisar las cámaras de seguridad de la zona donde ella estuvo”, le contó Moreno a La W la noche del martes, cuando llegó a la capital de Bolívar.



Desde agosto, Moreno ha presentado denuncias ante las autoridades y hasta ahora no le han dado pistas del paradero de su hija.

La Policía anunció que ya trabajan con el GAULA, la Seccional de Inteligencia Policial y la SIJIN, para obtener información que conduzca a la ubicación de la joven. En las investigaciones también trabaja la Fiscalía en las ciudades de Cali y Pereira, desde donde habría salido hacía Cartagena.