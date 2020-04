En Córdoba logran patente para la cura de la leishmaniasis

A través de la resolución No. 13586 la Superintendencia de Industria y Comercio, otorgó la primera patente de invención a la Universidad de Córdoba, titulada “Moléculas Tipo Estirilquinolinas con Actividad”.

Esta patente protege un grupo de moléculas (estirilquinolinas), que fueron probadas in vitro (contra células contaminadas con leishmaniasis), y posteriormente, se probaron in vivo en ratones enfermos. En ambos casos los resultados fueron buenos.

La patente se convierte en un gran patrimonio científico de la Universidad de Córdoba para la humanidad, porque a partir de este descubrimiento, se podrá fabricar un ungüento para la cura de la leishmaniasis, que según la Organización de Salud Mundial, es una enfermedad que cerca de 350 millones de personas están en riesgo de contraer.

En Colombia, el número de personas afectadas se ha incrementado en los últimos años. Durante la época de los 90 se notificaron 6.500 nuevos casos anuales, y en las últimas décadas la cifra alcanzó más de 14.000 casos por año.

Los estudios para llegar a obtener finalmente la patente, se realizaron por cerca de 10 años, en alianza con científicos del Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales –PECET- de la Universidad de Antioquia.

“Para nosotros esto es significativo y refleja nuestra tarea misional de hacer con la ciencia un factor de transformación de la sociedad. Esto no es un logro de ayer, es de muchos años de trabajo y que debo hacer mención especial a una persona que con su liderazgo y capacidad científica fue el motor impulsor de esto que hoy se logra y es el profesor Ómar Torres Ayazo, que en paz descanse. Él trabajó fuertemente en eso y no logró ver esto culminado, pero dejó un legado no solamente para la ciencia en Colombia sino para la humanidad”, sostuvo el rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Torres.

Al tiempo sostuvo que “en 56 años esta es la primera patente que tiene la Universidad de Córdoba”.

