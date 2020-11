En Córdoba, más de mil toneladas de plátano no se han podido comercializar

Los agricultores en el departamento de Córdoba no salen de la crisis, no en esta ocasión por los embates del invierno o la fuerte sequía, sino por la falta de compradores para comercializar sus cosechas. Esta vez los afectados son los plataneros del municipio de Los Córdobas, quienes no han podido vender sus productos cuyos precios están por el suelo.

El panorama en esta zona costanera es verdaderamente preocupante. Se observan racimos de plátanos tirados cerca de los cultivos, en las terrazas de las casas de los productores, y hasta en plena vía buscando venderlos a los transeúntes, o mejor dicho, malvenderlos.

Según los mismos afectados, no tienen quién les compre, y está tan barato, que un ciento de plátano grande se puede llegar a vender a solo 13 mil pesos, el mediano a 8 mil y la llamada puntilla a 3 mil. Precisan los afectados.

La situación ya tiene desesperados a los plataneros, que no saben cómo van a hacer para vender la cosecha, sumándole a eso los ataques de un gusano que se encuentra en los ramilletes, dañando el producto.

Por otra parte, el mal estado de las vías también los tiene en 'jaque', pues los pocos interesados en comprarles no se arriesgan a llegar porque se les dificulta el ingreso hasta las fincas.

El plátano que se produce en esta región es comercializado a ciudades como Cartagena, Barranquilla, Valledupar y Bucaramanga, pero la sobreoferta es tanta, que en esas capitales tampoco les están comprando.

Así las cosas, los productores piden al Gobierno Departamental y Nacional ayuda para encontrar compradores antes de que pierdan la totalidad de la cosecha.