En Medellín no se vacunarán a mayores de 12 años por falta de dosis

En la ciudad de Medellín, al igual que en varios municipios del país, la escasez de vacunas contra el COVID-19 empiezan a evitar que más colombianos reciban su primera dosis u obtengan el esquema de vacunación completo.

De acuerdo a la información suministrada por la Secretaría de Salud de la ciudad, la capital paisa ya agotó el inventario de 3.000 vacunas disponibles.

Por este motivo, la ciudad no pudo sumarse a la jornada de vacunación masiva para inmunizar a los menores entre 12 y 15 años, como se ha venido desarrollando en otros sitios del país.

Lea aquí: Segunda dosis de la vacuna de Moderna será aplicada en Colombia al tercer mes

De acuerdo a la cartera de salud de Medellín, para este 28 de agosto no se podrá unificar las etapas de vacunación desde este sábado en los 100 puntos de la ciudad.

“Necesitamos un compromiso del Gobierno Nacional para que a Medellín no le falten vacunas. En otras ciudades no pasa lo mismo, entonces necesitamos que le metan corazón a lo qué pasa en Medellín, que no nos dejen sin vacunas. Tenemos mucha gente que se quiere vacunar”, dijo el alcalde Daniel Quintero.

Le puede interesar: Lo que debe saber sobre la vacunación a menores entre 12 a 14 años

También se informó que tan solo se cuenta con una disponibilidad de 38.000 dosis de Pfizer, pero que estas están destinadas para la administración de la segunda dosis únicamente, es decir, que los menores no podrán ser vacunados ya que el biológico de este laboratorio es el único autorizado para este grupo de edad.