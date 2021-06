En mi tienda no se tortura a la gente: Jarlinson Pantano

En diálogo con Sigue La W, Jarlinson Pantano, exciclista profesional, afirmó que “es la segunda vez que vandalizan mi tienda”. Después del primer “ataque”, él sacó todo el material de su tienda, por lo que “esta segunda vez no había surtido el 100%, pero sí habían cosas que estaban funcionando, como el taller de bicicletas”.

Ese día, Pantano no iba a acudir a su tienda, “pero empiezo a recibir llamadas de la alarma”, lo cual produjo mucha “rabia” en su persona, según relató. “Fui y empezamos a grabar y a limpiar. Cuando subo al segundo piso, abro la puerta del baño y salen los jóvenes. Les dije que no me hagan nada, subió un vecino con una pistola y se echaron al piso”, pero la Policía controló la situación.

Una vez en presencia junto a los jóvenes que entraron a su tienda, el exciclista profesional les dice “¡Cómo se le ocurre! No deben hacer eso, deben trabajar, estudiar y yo puedo ayudarles”. “En sus maletines encontré mucho material de mi tienda”, indicó. Si bien Pantano está de acuerdo “con muchas cosas del paro, pero no con el vandalismo”.

“Fui a denunciar y con la Policía”; añadió, puesto que “cuando uno no está haciendo nada, no debe temer”, esto en referencia a la primera vez que su tienda fue vandalizada, ya que el Esmad, según dijo, lo calificó de ‘vándalo’.

“Empiezo a recibir mensajes en las redes sociales que soy un paramilitar”, aseguró. Su tienda queda enfrente de la Universidad del Valle, por lo que “ahí se aglomera mucha gente cuando sale a marchar”, convirtiendo su tienda en “un local muy vulnerable”. “Tengo miedo, me están intimidando. Estoy buscando irme del país”, sentenció.