En Montería, reviven las cabalgatas vía acuerdo municipal

En una reciente sesión de plenaria, el Concejo de la ciudad de Montería, aprobó el polémico proyecto de acuerdo que “Institucionaliza y Reglamenta la Realización de las Cabalgatas en el Municipio de Montería”.

El ponente de la iniciativa fue el concejal de Cambio Radical, Billy Soto, quien es cercano al exalcalde de la ciudad de Montería, Marcos Daniel Pineda.

Sobre los alcances de esta propuesta hoy convertida en acuerdo municipal, el cabildante expresó que “el proyecto no dice que las cabalgatas tienen que pasar por la Avenida Circunvalar o por la calle 41. El proyecto va dirigido a que vuelvan las cabalgatas en época de la Feria de la Ganadería”.

Al tiempo precisó que “estamos reglamentando una cabalgata, el inicio, el final, la zona de hidratación, la zona del parque, qué comité va a estar acompañando, eso es lo que estamos buscando nosotros acá. Sobre si existe maltrato animal ya serían los expertos los que entren a determinar; y quién más que la medicina veterinaria que tiene la Universidad de Córdoba”.

Le sugerimos: Gachantivá celebra suspensión inmediata de actividad minera de Cementos Tequendama

Por su parte, varios animalistas de la ciudad de Montería, han rechazado el acuerdo e incluso han hecho llamados al alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia, para que lo objete.

Frente a la polémica suscitada, el mandatario municipal indicó que “esta discusión había quedado en el pasado, a mí no me la plantearon en la campaña, tampoco me la han planteado como alcalde de Montería; y por eso hoy la posición al respecto es que las cabalgatas no regresen a la ciudad”.

Cabe indicar que de los 19 concejales que tiene Montería, once le dieron el visto bueno a la iniciativa.

Mientras que, los cabildantes Carlos Zapata, Emiliano Pastor Álvarez, José Ricardo Cabrales y Leonel Márquez votaron negativo el proyecto, al igual que las concejalas Arleth Casado y María Angélica Correa.

Los concejales Salin Ghisays y Nelson Rivera, no estuvieron presentes en la votación.

Le puede interesar: Cae banda que vendía drogas en entornos escolares de Cali