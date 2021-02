En plena pandemia, despiden a 706 trabajadores de una EPS en Quibdó

El próximo 28 de febrero, 706 trabajadores de la Asociación Mutual Barrios Unidos de Quibdó (AMBUQ-EPS) se quedarán sin trabajo en medio de la pandemia, porque la entidad prestadora de salud se encuentra en liquidación.

Ellos argumentan que nunca se les ha retrasado el pago de los salarios, por lo menos hasta el pasado 31 de marzo, pero aseguran que hoy no les han consignado las cesantías y tampoco la seguridad social.

Patricia Ibargüen, representante de los trabajadores de la EPS Barrios Unidos, indicó que “intereses de cesantías no nos deben, lo que no nos han pagado es la seguridad social, tampoco han pagado las cesantías y no nos han dicho nada de nuestra situación laboral”.

Sobre la decisión de la Superintendencia de liquidar la EPS, manifestó que “no podemos entender cómo la Superintendencia pide la liquidación de una entidad que ha cumplido […] Queremos que el superintendente nos demuestre los supuestos hechos de corrupción”.