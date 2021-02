Entidad que más amplió UCI para COVID -19, excluida en la primera dosis de vacunas

Las directivas de la clínica Chicamocha, ubicada en Bucaramanga, cuestionaron que no haya sido incluida en la vacunación de la primera etapa para aplicar la dosis a su personal.

Incluso, suponían que iban a ser los pioneros en este proceso, debido a que es la entidad médica del área metropolitana de Bucaramanga que ha modificado y ha ampliado dos sedes hospitalarias , que son la González Valencia y la de Conucos para atender a pacientes que requieran UCI.

Francisco Silva, director médico de la Chicamocha, dijo que no tiene información de qué va a pasar con su entidad y sus empleados de primera línea.

"No estaba informado de eso, desconozco las razones por las cuales decidieron excluirnos, quien hace la distribución son los entes gubernamentales, osea municipales, secretarias de salud, no entiendo por qué nos vienen a excluir a nosotros, me extraña conocer esa información y que no estemos en esta primera etapa. Eso es lo que no se había hablado, es lo más lógico que estemos ya que fue la institución que más amplió sus capacidades en el área".

Desde esta entidad médica, se pide que la distribución del biológico se haga equitativamente y se priorice a quienes han dado todo para atender a los pacientes con COVID - 19 durante la pandemia.