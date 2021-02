Alerta en Berlín, Santander, por granizadas que no paran

Durante el último mes en el corregimiento de Berlín, municipio de Tona, ha llovido tan fuerte que han caído cuatro granizadas, afectando los cultivos de los agricultores, debido a que este clima hace que se rompan las hojas de lo que siembran.

Los campesinos piden ayuda al Gobierno nacional porque las heladas no cesan y no han podido cosechar desde inicio de año. Además, recalcan que estas granizadas no han sido normales.

La última tormenta se originó el 15 de febrero en donde afectó cientos de hectáreas de cultivos y pastizales deteriorados.