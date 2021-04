Entre críticas y aplausos Caicedo terminó la entrega de ambulancias

La entrega de 39 ambulancias para la red pública hospitalaria del Magdalena por parte del gobernador Carlos Caicedo, ha levantado polémicas y reclamos por los actos públicos organizados para la entrega de los vehículos.

El mandatario ha protagonizado la ‘Ruta del cambio en la salud’, que para sus contradictores políticos, ha sido un acto de inconciencia e irresponsabilidad en el contexto del tercer pico que enfrenta la región.

Los eventos, donde además de participar personal de la salud, también hacen presencian miembros de la comunidad, ha representado un desafío para las normas sanitarias de cada municipio, tal como ocurrió en Fundación el pasado fin de semana, donde mientras el decreto 056 invitaba a un confinamiento obligatorio de los fundanenses, Caicedo entregaba 2 ambulancias.

“Hay desórdenes en medio de la pandemia y recursos económicos desperdiciados por este ‘show político’. Se hizo una entrega en Santa Marta, se gastaron recursos y ahora se trasladan con contratistas a los pueblos en búsqueda de protagonismo frente a hechos o acciones que son responsabilidad de mandatarios locales”, señaló Elizabeth Molina, diputada del Partido de la U.

¡Gravísimo!.. el ego y afán de protagonismo no puede estar por encima de la salud en el Magdalena. Aglomeraciones e incumplimiento al distanciamiento social y todo por culpa, del facebook live que es más importante que nuestra gente. Contagios y muertes creciendo @MinSaludCol pic.twitter.com/yv0FoCJL8n — Elizabeth Molina Campo (@elimolinacampo) April 11, 2021

Pero las críticas también llovieron desde el Centro Democrático, el asambleísta Jair Mejía dijo que estas visitas generan “aglomeraciones poniendo en riesgo a la población. Advertimos de la urgencia y la necesidad de entregar esas ambulancias lo antes posible, y la respuesta fue más demoras y ‘shows’ con concierto a bordo”.

En esta nueva flota el gobierno de Caicedo invirtió $10 mil millones de pesos, beneficiando a centros médicos de primer y segundo nivel en el departamento. Pero el ánimo de salvar vidas contrastaría con las escenas denunciadas.

“En redes sociales evidenciamos cómo acumulan a contratistas, a gente que no son ciudadanos del común sino personas uniformadas, con camisetas naranjas que pueden estar siendo obligadas o citadas por tener algún vínculo laboral o cercanía con familiares contratistas y esto es una irresponsabilidad en plena pandemia, donde no se cumplen protocolos de bioseguridad, donde no hay distanciamiento social”, agregó Molina.

Los aplausos

Para el caicedismo no todo ha sido críticas, el respaldo ha llegado de esferas nacionales que refrendan la gestión del mandatario. Ponderan que no solo lleve las ambulancias, sino que además invierta recursos en elementos de protección para el personal médico y alta tecnología para atender las diferentes patologías.

Margarita Rosa de Francisco y otras figuras de la farándula y la política distinguen este modelo de gobierno.

Señor, ¡así como está haciendo usted! ¡Así queremos muchos! https://t.co/dZcoHceCty — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) April 12, 2021

“No se trata sólo de ambulancias, ni de equipos, se trata de la vida, de oportunidades, de servirle al pueblo”, ha insistido en sus discursos el gobernador, quien por otro lado en reiteradas ocasiones postea fotografías de las averiadas ambulancias que encontró a su llegada al cargo.

No obstante, para conocer sobre los protocolos utilizados en los eventos, La W se comunicó con la Secretaría de Salud departamental pero esta no respondió al cuestionario sugerido.

Es preciso recordar que por situaciones parecidas a las hoy denunciadas, el 17 de abril del año pasado la Procuraduría Regional le prohibió a Caicedo salir a las poblaciones a entregar los mercados solidarios dado los desórdenes que se daban en torno a esta actividad.