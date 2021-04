Entregan nuevos ventiladores a tres clínicas en Barranquilla

Con la llegada de 20 ventiladores que MIRed entregó este lunes a tres clínicas, los cuales servirán para atender pacientes con COVID-19, Barranquilla sigue aumentando su capacidad para atender pacientes que necesiten atención en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

Con esta dotación la capacidad de Barranquilla llega a 802 camas UCI-adulto, con lo que sigue siendo la ciudad con mayor capacidad de UCI por cada 100.000 habitantes dentro del grupo de las cuatro grandes capitales.

El secretario de Salud del Distrito, Humberto Mendoza, explicó que el año pasado Barranquilla contaba con 411 camas de cuidado intensivo.

“Este tercer brote ha requerido que la Alcaldía de Barranquilla nuevamente fortalezca las Unidades de Cuidado Intensivo. Hemos pasado de 718 camas, iniciado el pasado mes de marzo, a tener hoy 773 camas. Estos nuevos ventiladores llegarán a sobrepasar las 800 camas de UCI en cuanto se haga el cargue”, dijo.

Sin embargo, para Mendoza la solución no son las camas de Cuidado Intensivo: “La solución es la prevención del contagio. Nuestro mensaje no es que queremos seguir abriendo camas. El mensaje es que hay que cuidarse. La mascarilla cubriendo la boca y la nariz no puede estar faltando en ninguna persona. Hay que lavarse frecuentemente las manos y mantener la distancia de dos metros con las demás personas”.

Los nuevos ventiladores serán distribuidos así: clínica Bonnadona, 10; clínica Reina Catalina 5 y clínica San Ignacio, 5.

Estas nuevas adquisiciones se unen a los 22 ventiladores que la Alcaldía de Barranquilla trajo el pasado sábado, los cuales fueron distribuidos a las clínicas de la ciudad de la siguiente manera: clínica San Diego (3), clínica Reina Catalina (5), clínica Macsa (4), clínica Jaller (2), clínica Santa Ana (3) y clínica Murillo (5).