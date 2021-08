"Es un loco de remate": Rodolfo Hernández tras conocerse audio de amenazas

El audio que se ha hecho viral en el que se escuchan insultos, groserías y presuntas amenazas de muerte por parte de Rodolfo Hernández, precandidato presidencial y ex alcalde de Bucaramanga, se habría dado hace ocho años, cuando Jaime Orlando Martínez García, un comprador de un apartamento en el conjunto Picasso Cubismo, ubicado en la calle 35, junto al hotel Ciudad Bonita, se estaba quejando por unas supuestas goteras.

El ingeniero indicó que esta persona pasaba todos los días a dejar mala imagen de su constructora y ya saturado de tanta persecución se desesperó, y perdió el control al atender sus presiones.

"Eso fue hace mucho, hace ocho años, yo no me acuerdo, me demandó como 50 veces, no a mí, a todos, a planeación también, es un loco, es para desaparecerse del faz de la tierra, no me acuerdo,es arquietecto, es un loco de remate, todos los días en eso, que cayó una gota adentro del departamento".

Según el ingeniero Hernández, Jaime Martínez, es una persona que tiene supuestamente agotados a todos los vecinos de ese conjunto residencial por quejarse de las funciones que se hacen desde esa administración.

La W consultó con la administradora del conjunto Picasso, y manifestó que Martínez es un vecino particular que a veces logra desesperar a los que conviven con el y cuando coordinó ese inmueble se sintió presionada con sus actitudes.

"Jaime adquiere el inmueble ante la constructora, pero no teniendo la capacidad económica de pagarlo, el hace un leasing con una entidad bancaria, cuando yo llegué a administrar el conjunto, me dijeron que nadie molestaba, solo que conocería a una persona que se llama Jaime Martínez, con e ldebe tener cuidado porque es bastante complicado, pero yo supe manejarlo, el tuvo tropiezos con otros administradores. El toma una cosa, lo da por echo, convence a la gente y pone en conflicto a los demas y como es arquitecto muchas personas le creen, pero cuando es la realidad, entra en conflicto con todos", dijo Martha Moncada, quien fue administradora de ese conjunto residencial.