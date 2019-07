“ESE de Santa Marta pone en riesgo la prestación de servicios a la población”: Supersalud

Luego de la toma realizada por la Superintendencia Nacional de Salud a la ESE Alejandro Próspero Reverend, encargada del manejo de la red hospitalaria de Santa Marta, la entidad entregó un balance desolador de lo que encontró, al evidenciar fallas reiteradas en el cumplimiento de las normas del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Entre los hallazgos identificados por la Supersalud se encuentran debilidades de tipo administrativo, técnico asistencial y financiero “por las cuales no garantiza una atención oportuna y efectiva a la población, específicamente en las actividades de atención primaria en salud y actividades de promoción y prevención”.

En diálogo con los medios de comunicación, el superintendente delegado para las Medidas Especiales (e), Germán Guerrero, indicó que –por ejemplo- hay graves problemas en el área de urgencias.

“El servicio de urgencias no garantiza la infraestructura, ni la dotación, ni los procesos prioritarios para casos vitales. Se encontraron fallas en el proceso de esterilización porque no hay condiciones básicas de infraestructura, dotación y limpieza. Además, resulta muy preocupante que no se garantice la correcta administración de los medicamentos”, indicó Guerrero.

A esto se suma los problemas financieros pues los $2.365 millones que factura la ESE mensualmente no alcanzan a solventar los gastos que ascienden a $ 2.960 millones, representando pérdidas que suman $600 millones mensuales y que anualmente sobrepasarían los $7.000 millones. Los pasivos aumentan con la atención a migrantes venezolanos pues “están llegando enfermos y con patologías que necesita cubrir otra institución de mayor complejidad, nadie los quiere recibir y se asumen riesgos que no es la función esencial y además no le están pagando este tipo de servicios. Este es uno de los problemas que estamos discutiendo con el Ministerio de Hacienda y que se asuman los roles en el sistema general del departamento y que no dejen solo al Próspero Reverend”.

El superintendente delegado expresó que cuenta con todo el apoyo del gobierno local, en cabeza del alcalde (e) Andrés Rugeles, para tomar las medidas necesarias que permitan encausar la red pública de salud de Santa Marta.

¿A quién remueve?

La intervención de la Superintendencia prevé la remoción de todos los directivos (gerente y junta directiva) y el nombramiento de un agente interventor, en este caso Román de Jesús de la Rosa Montenegro, quien en un mes deberá entregar un balance más en profundidad de la situación de la entidad asistencial.