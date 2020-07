Estudios con ivermectina en Cali están retrasados por falta de voluntarios

​Desde el pasado 14 de julio, el Centro de Estudios en Infectología Pediatría S.A.S. (CEIP) de Cali, inició los análisis clínicos con ivermectina para combatir el Covid-19. Sin embargo, el estudio no avanza con rapidez, debido a la falta de voluntarios que se han sometido al tratamiento.



La secretaria de Salud de Cali, Miyerlandi Torres, señaló que el desinterés de los pacientes obedece a la desinformación que gira en torno al medicamento.



"Hemos encontrado que algunas de estas personas no están interesadas porque tienen una información que es errada porque en redes sociales dicen que tienen algún efecto adverso y esto nos afecta lo que se está haciendo en la ciudad", dijo la funcionaria.



Otra barrera que enfrenta el estudio es el periodo de sintomatología del coronavirus. Los expertos aseguran que es fundamental que los pacientes se sometan al tratamiento en un periodo menor a tres días desde que evidencian signos de la enfermedad.



"Se requiere que tengan síntomas de tres días. Los pacientes a veces no identifican e informan oportunamente y esto hace mucho más difícil cumplir con el tamaño de muestra", agregó la secretaria.



Hasta el momento, solo 25 de las 400 personas que se espera hagan parte del estudio, han accedido a participar del proyecto clínico, cuyo objetivo es evaluar si la ivermectina evita que el COVID-19 progrese a un estado más severo.



En dos meses se conocerían los resultados preliminares de la investigación.

