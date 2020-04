Fallo ordena contingencia para evitar contagio de COVID-19 en las cárceles de Santander

Luz Doriana Orozco, defensora regional de Santander, interpuso una acción de tutela en contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -Inpec- y a la Unidad Especial de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -Uspec-, la cual se falló a su favor, debido que en la cárcel Modelo de Bucaramanga, Socorro, Málaga, Girón y Vélez, no hay implementos de protección para los reclusos y funcionarios con el fin de evitar el contagio de coronavirus.

La desición judicial revela que los autoridades no están capacitadas, y no tienen el material suficiente para controlar un contagio de COVID-19 o mitigarlo al interior de los establecimientos carcelarios, pues, no hay un lugar en donde se puedan aislar las personas que tengan la pandemia.

Por lo tanto, el Juzgado le ordenó a las autoridades de Santander buscar un Plan de Contingencia y a tomar acciones de inmediato, a raíz de que en los centros de reclusión no se han tomado las medidas necesarias para evitar la propagación.

La funcionaria explicó que esto lo hizo para defender los derechos de los reclusos.