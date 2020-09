Familiares de Anderson Arboleda siguen esperando justicia en Cauca

El caso del abogado Javier Ordóñez, quien falleció en Bogotá luego de una agresión por parte de policías, recordó lo ocurrido en el mes de mayo de 2020 en Puerto Tejada, Cauca, donde el joven Anderson Arboleda perdió la vida en circunstancias similares.

Le puede interesar: En Caldono, 23 líderes sociales han sido amenazados este año

Claudia Jimena Arboleda, madre del ciudadano de 21 años, dijo que a la fecha no hay resultados en la investigación anunciada por las instituciones, y señaló que los uniformados que presuntamente lo agredieron, siguen trabajando en esa población.

“De la Procuraduría mandaron unos informes y apenas están investigando a la gente. En lo demás no hay resultados, no me han dicho nada, los policías siguen trabajando normal”.

La mujer señaló que al consultar en la sede de la Policía Nacional le manifestaron que mientras no haya ninguna sanción los uniformados deben seguir en sus actividades.

Agregó que como sucedió en la capital de la República tras la muerte del abogado, los responsables del fallecimiento de su hijo, que según ella están plenamente identificados, deben ser apartados de sus funciones.

Lea además: Identifican brote de COVID-19 en otro hogar de adultos mayores en Popayán

Es de recordar que, según los familiares, el 20 de mayo Anderson Andrés Arboleda Montaño fue atacado con gas pimienta y bolillo, por lo que fue llevado a una clínica de Cali, donde falleció.