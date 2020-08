Fiscalía solicita cárcel para exalcaldesa de Cartagena por presunta venta de playas

En la etapa de alegatos finales, en la que está ahora el sonado escándalo de la presunta venta de 240 metros de playas de El Laguito, en Cartagena, al Hotel Dann, la Fiscalía General de la Nación solicitó cárcel para la exalcaldesa Jidith Pinedo Flórez.

Según el ente acusar, al realizar venta de lotes en el sector de playas, Pinedo Flórez y su secretaria de Hacienda, Vivian Eljaiek, habría incurrido en los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y contratos sin cumplimiento de requisitos legales, al realizar el negocio sin tener en cuenta las disposiciones de la Dirección General Marítima (Dimar) y conceptos jurídicos que indicaban que se trataba de un bien de uso público.

Tras conocer de la petición de la Fiscalía, Pinedo señaló que los predios que ella negoció en calidad de mandataria eran propiedad de la Alcaldía de Cartagena desde 1990. “Si fuera una playa, no tendría una escritura pública. Me limité a cumplir lo ordenado por el Concejo de la ciudad: vender unos activos para financiar el presupuesto de Vivienda de Interés Social del año 2008, presupuesto que fue aprobado en el año 2007, sin mi participación porque aún no me había posesionado”, expresó en un comunicado.

Cuestionó además que la denuncia de todo este proceso fue presentada por William García Tirado, quien, “como presidente del Concejo, firmó el acuerdo que ordenó y reglamentó la venta de estos activos, y después presentó la denuncia. Cuando lo que hizo la Secretaría de Hacienda fue implementar lo que se había ordenado en esa decisión del Concejo de obligatorio cumplimiento”.