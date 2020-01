Fotógrafo tunjano desapareció en El Rodadero en Santa Marta

El fotógrafo, oriundo de Tunja, Fernando Bello Mendoza, desapareció el pasado 14 de enero de 2020, siendo visto por última vez en el balneario de El Rodadero en Santa Marta, según afirma su hermano Mario Bello.

“Él viajó con un hermano mío para Palomino, allí estuvo unos días, y el día 13 viajó a Santa Marta. Se hospedó la primera noche en Taganga, anoche se iba a hospedar en El Rodadero, desafortunadamente no tenemos datos del hostal u hotel donde se iba a hospedar”, cuenta Mario.

Mario narra que Fernando se comunicó con una amiga en Bogotá a las 10:30 de la noche a quien le contó que estaba buscando hospedaje porque no le abrieron en donde inicialmente lo iba hacer.

“Él quedó de comunicarse de nuevo con esa amiga, pero no se comunicó. Ella desde esta mañana estuvo comunicándose con él, pero el teléfono ya no le funciona. A mi me informaron al mediodía y hoy durante toda la tarde hemos estado tratado de comunicarnos con él, pero ha sido imposible”, dijo Mario Bello.

Lo que preocupa a los familiares del fotógrafo tunjano y padre de familia, es que en el momento de su desaparición tenía su equipo fotografía por lo que teme que se trate de un posible caso de robo.

“Lo retiraron de los grupos de whatsaap de la familia y pues no sabemos nada de él. Fernando no se desconecta de esa forma, estamos muy preocupados”, cuenta.

Desde Villa de Leyva la familia de Fernando se logró comunicar con la Policía en Santa Marta. “Nos han dicho que se puso a disposición el Gaula de la Policía para dar inicio de búsqueda. También una amiga fue a un hospital de Santa Marta, allí no hay ningún reporte”.

Es de precisar que Fernando Bello es de 1.72 de estatura, de contextura delgada, sin cabello, vestía una pantaloneta negra con blanco, camisa azul de manga larga, sombrero café y botas negras.

Bello padeció hace algunos años epilepsia por lo que la familia no descarta que sea una de las causas de su desaparición. “Uno no sabe en que momento le pueda dar, pero hace muchos años no le pasa una situación de estas”.