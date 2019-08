Funcionario de Gobernación de Boyacá responde a acusaciones de fiestas en nueva terminal

Al menos 20 extrabajadores de la obra de la nueva terminal de transporte de Tunja, denunciaron que no les han cancelado sus salarios y prestaciones sociales de junio y julio por lo cual conminaron al contratista a pagar.

Ante esta situación, la W preguntó al secretario de Infraestructura de Boyacá, Óscar Corredor, qué sucedió y cómo van a solucionar el pago de los salarios atrasados de los trabajadores.

Según Corredor, se tenía conocimiento de dicha situación por lo que a través de la interventoría se pidió intermediación con el fin de que el contratista cancele los salarios.

“Decirles que la Gobernación de Boyacá no ha liquidado el contrato como tal, y que para poder pagar la última acta de liquidación, tienen que presentar todos los paz y salvos de mano de obra, proveedores y de contratistas para poderles cancelar la última acta”, explicó Corredor.

Sobre las denuncias de supuestas fiestas con tragos y mujeres de contratistas y en las que según denuncias de un trabajador participó Corredor dentro de las instalaciones de la nueva terminal, el secretario de Infraestructura de Boyacá, manifestó que es falso.

“Es enfáticamente falsa, yo no he participado de ninguna fiesta, ni ningún bacanal con mujeres, ni trago dentro de las instalaciones del terminal, eso es completamente absurdo, con esas declaraciones me veo altamente perjudicado. Tienen que presentar las pruebas”, dijo.

El funcionario de la Gobernación sostuvo que se dirigió a la Fiscalía para interponer la respectiva denuncia por injuria y calumnia. “Que la justicia investigue”.