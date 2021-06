Gerentes de hospitales del Magdalena denuncian falsedad en trámites del gobernador

Las renuncias irrevocables de 5 gerentes de hospitales del Magdalena, que por concurso de méritos se ganaron sus lugares por un periodo de 4 años, llaman la atención de la opinión pública. Sin embargo, los nombres de Eileen Sequeira y Mayra Castro sobresalen de esta lista porque ambas profesionales aseguran que nunca presentaron un documento de salida voluntaria.

Sequeira tomó posesión de la ESE de Nueva Granada el 16 de mayo del 2020, y después de 11 meses se conoció que el gobernador, Carlos Caicedo, a través del decreto 109 de 2021, hacía público su relevo en el cargo, a lo que la funcionaria se mostró asombrada porque desconocía la procedencia de la supuesta carta de renuncia.

“Yo no he presentado ningún documento que suponga que quiero dejar el encargo, y si existió una carta con la que justificaban mi salida, quiero decir que la firma de esa misiva no es la mía, es completamente falsa”, explicó Sequeira.

La supuesta falsedad en documento fue reportada a la Fiscalía y la Procuraduría, y por consiguinete, su reintegro lo solicitó a través de tutela en el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Nueva Granada, el cual en primera instancia falló a su favor, y el 14 de mayo volvió a sus funciones.

Pero con esta misma suerte no ha corrido Mayra Castro Brito, quien salió del hospital Santander Herrera de Pivijay sin quererlo, o sea, la sacaron con una carta que dice no haberla presentado.

“Existe falsedad en el decreto en el que aceptan mi renuncia, dado que yo no he presentado ninguna carta. La gestión que venía ejecutando demuestra resultados, por lo que no habría un acto que me motivara a salir”, señaló Castro.

Tanto Eileen como Castro, también denuncian que de manera sistemática un equipo de funcionarios de la gobernación, ingresaron a los 2 centros médicos a revisar computadores y material contable.

“Inmediatamente salió el fallo donde me reintegraban, llegaron a las 12 de la noche unas camionetas con un personal ajeno al hospital a escudriñar los servidores, realizando copias de seguridad y se las llevaron. Y al día siguiente continuaron con esta tarea” relata la gerente de la ESE de Nueva Granada.

En Pivijay ocurrió lo mismo, con el agravante que algunos de los supuestos auditores no laboran para la gobernación pero sí para el grupo político Fuerza Ciudadana.

“El día de ayer llegaron unos trabajadores de la gobernación en compañía del Secretario de Salud. Ellos inicialmente ingresaron a la sala de juntas, a puertas cerradas, revisando toda la contratación del hospital y luego empezaron hacerle backup a los computadores. Al parecer, continúan el día de hoy”, puntualizó Castro.

Ante una solicitud de La W a la gobernación, para que aclarara lo denunciado, esta entidad guarda silencio.