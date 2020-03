Granizada en Santander causó emergencias

Durante dos horas llovió fuertemente en los municipios del Páramo y San Gil, lo que originó granizada afectando cultivos como lo fueron el Tomate, pimentón y aguacate.



También afectó tres veredas del Páramo dejando inundadas cerca de 20 viviendas y niños atrapados en una guardería.

Mortandad de peces en dos zonas de Santander



"El parque principal fue destruido casi en su totalidad, habíamos renovado y sembrado algunas plantas ornamentales y ya no queda nada. Se inundó un barrio y afectó cerca de 20 viviendas, se perdieron enseres y camas”, dijo Filemón Solano, alcalde de El Páramo.



El mandatario, señaló que este fenómeno natural no ocurría desde hace 50 años en su localidad.



Hoy se tendrá un consejo de gestión de riesgo para determinar las cifras oficiales de los daños originados por la granizada.



De esta emergencia , no se registraron heridos.