Grupo de Puebla debatirá, en Santa Marta, problemáticas de América Latina

Más de 10 expresidentes de América Latina, 20 ex cancilleres al igual que políticos, académicos y periodistas se darán cita el próximo mes de mayo en el tercer encuentro del grupo de Puebla, según informó el expresidente Ernesto Samper.



Durante su visita a Santa Marta, acompañado de la ex ministra Clara López, el ex candidato presidencial chileno Marco Enríquez Ominami y el gobernador Carlos Caicedo, aseguró que el encuentro busca analizar los retrocesos en derechos sociales y bienestar para los ciudadanos y las soluciones que pueden plantearse desde el progresismo.



“Será en la primera o segunda semana de mayo (...) este es un grupo de ciudadanos reunidos alrededor de unas ideas progresistas con la esperanza legítima que vuelvan a la región a existir gobiernos progresistas que de alguna manera solucionen las dificultades que están produciendo un estallido social en América Latina”, dijo Samper.



Sobre el albergar este encuentro, el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, recalcó que “nos interesa presentar nuestra experiencia y conocer en detalle los debates que el progresismo latinoamericano viene planteándose (...) esperamos que todos tengan la oportunidad de participar”.



El grupo de Puebla, conformado en 2019, cuenta con 32 miembros entre los que se destaca el expresidente ecuatoriano Rafael Correa; el expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva y el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, entre otros.