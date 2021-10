Hombre investigado por muerte de un niño, podría pagar 5 años de prisión

Ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Montería, la Fiscalía General de la Nación presentó un preacuerdo con la defensa de Rafael Mendoza Ortega, tras el caso en el que este último se vio involucrado en marzo del 2021, cuando disparó un arma de fuego que le ocasionó la muerte a un niño de 7 años, en zona rural de Purísima, Córdoba.

El preacuerdo contemplaría una pena de 5 años de prisión, por su responsabilidad en el delito de homicidio culposo y no doloso (como se le había atribuido inicialmente), en concurso con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, en calidad de autor. Asimismo, contempla el pago de 13.33 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

“El beneficio no es desproporcional frente a la etapa procesal en la que nos encontramos y, mucho menos frente al daño ocasionado, habida cuenta que lo que se busca es corregir el daño causado. Adicionalmente, el procesado indemnizó a las víctimas para tratar de resarcir los daños ocasionados”, dijo la fiscal del caso.

Lea contexto en La W:Menor de 6 años fue asesinado con arma de fuego en zona rural de Purísima, Córdoba

De nuevo envían a la cárcel a hombre investigado por la muerte de un niño de 6 años



Pese a lo anterior, la Procuraduría, por su parte se opuso al preacuerdo señalando que “en este caso la víctima no se encuentra conforme con la realización de este preacuerdo que se ha celebrado, obviamente se le deben respetar sus derechos importantes a la verdad, justicia y, no obstante que exista una indemnización, pues la rebaja que ha sido concedida en ese preacuerdo realizado, no corresponde a lo que debe adecuarse a esta etapa procesal. Es una rebaja excesiva”.

Para la Procuraduría, la pena debería ser de 72 meses de prisión, que equivale a 6 años. En medio de esta audiencia, el acusado, Rafael Mendoza, quien se encuentra privado de la libertad, también pidió perdón a las víctimas por lo ocurrido.

“De todo corazón le suplico me perdone, esto no vuelve a suceder. De mi parte, totalmente arrepentido, adolorido y sufriendo, porque yo también he sufrido mucho, mi familia ha sufrido todo este cambio, lo que nos ha afectado en la parte social; reitero categóricamente me perdone Dios y los padres de la víctima”, manifestó el procesado.

Sobre el preacuerdo, el juez de conocimiento definirá si lo aprueba o no, el próximo 3 de diciembre del 2021.

Le puede interesar: