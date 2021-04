De nuevo envían a la cárcel a hombre investigado por la muerte de un niño de 6 años

Luego de que el Juzgado Penal del Circuito de Lorica (Córdoba), ordenara la libertad de Rafael Mendoza y también una nueva realización de las audiencias en las que se dispuso cárcel para el procesado por considerar que carecieron de argumentos jurídicos, el Juzgado Promiscuo del municipio de Moñitos, una vez más impuso esta medida.

En esta oportunidad, el juez de primera instancia, habría justificado su decisión en derecho y determinó la medida privativa de la libertad en centro carcelario para el hoy investigado, por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio simple en concurso con porte ilegal de armas de fuego.

Sin embargo, la defensa de nuevo apeló lo dispuesto el pasado 8 de abril. “En esta oportunidad, el juez hace una valoración errada a mi parecer, debido a que manifiesta que existieron dos tiros en la humanidad del menor, cosa que nos es compatible con los elementos de prueba, pues solamente existen un orificio de entrada y otro de salida. Si fueran dos tiros, se tratara de cuatro orificios. Es una apreciación errada que hace el juez en ese sentido, entonces, el juez construye una hipótesis mal construida porque parte de un hecho falso”, anotó el abogado defensor Alonso López.

“Bajo esa perspectiva, yo apelo, diciendo que no hay tal situación y me mantengo en que se trata de una situación involuntaria. Él dispara al aire y por eso hay un orificio de entrada y de salida de arriba hacia abajo, que es lo que muestra el cuerpo del menor; y eso se debe ajustar a una conducta culposa y no dolosa. En ese sentido, no merecería una medida tan estricta en establecimiento de reclusión, sino contrario a ello se podría optar por una domiciliaria o no privativa de la libertad, sumado a la voluntad del señor que ha tenido de comparecer ante la justicia”, agregó el abogado.

Al interponerse este recurso por parte de la defensa, una vez más, el caso llega a segunda instancia, es decir, el Juzgado Penal del Circuito de Lorica, para que ratifique o no la medida, según los argumentos antes expuestos.

Cabe recordar que los hechos que dieron origen a esta investigación, se registraron el pasado 11 de marzo, en zona rural del municipio de Purísima (Córdoba), donde un menor de 6 años recibió un impacto con arma de fuego, cuando invadió un predio de propiedad de Rafael Mendoza, para tomar algunos frutos junto a varios familiares, según se informó en su momento por parte de las autoridades.