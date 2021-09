Isla Fuerte: el rincón de los árboles míticos

Si algo caracteriza a Isla Fuerte es su amplísima vegetación, que contrasta con el resto de islas casi vecinas, como las del archipiélago de San Bernardo, en donde sólo es posible ver, en el mejor de los casos, palmeras y mangle.

Isla Fuerte guarda en sí misma un maravilloso ecosistema: un frondoso bosque casi virgen y, lo mejor, la disposición de sus habitantes por conservarlo.

Todo rincón mágico tiene sus emblemas, y en este caso se trata de dos árboles de ese inmenso bosque los que se roban la atención: los conocen en la isla como el Matapalo y el Tún Tún.



foto (Augusto Puello)

El primero es un árbol parasitario, conocido en todo el mundo, originario de Brasil, pero recurrente en las selvas intertropicales. Su presencia en Isla Fuerte es amplia, pero un par de ejemplares llaman la atención de propios y turistas por el gran desarrollo que han alcanzado. El matapalo se extiende hacia arriba y hacia sus lados, con una particular manera de crecer. Su ramas se convierten con el tiempo en troncos que van depositando en el suelo de isla Fuerte unas lianas que años más tarde serán un nuevo tronco.

En la isla llama la atención un ejemplar que está ubicado en un predio privado, por lo que su estado de conservación es mayor. El lado del tronco que da hacia un camino veredal es un atractivo turístico por su enormidad y la extrañeza del mismo.



foto (Augusto Puello)

El desarrollo de este árbol en la isla se logró gracias al cuidado de los nativos, pero también a trabajos adelantados por la misma comunidad con los turistas, quienes se veían tentados a balancearse con las lianas, sin saber que esto perjudica el crecimiento del árbol.

Pero el más particular de los árboles de Isla Fuerte es el Tún Tún. Según los nativos este ejemplar del árbol conocido como camajón tiene más de 400 años de vida. Su talla es monumental, y se yergue con fuerza aún juvenil con amplias ramas que cobijan todo un lote de viviendas en la zona.



foto (Augusto Puello)

El Tún Tún es como un árbol sagrado: gracias a un accidente en su tronco, que permitió la formación de una cueva dentro del mismo, los nativos creen que al abrazarlo se pueden escuchar los sonidos de la naturaleza o del alma.

Lázaro Blanquicet es miembro del grupo social Isla Fuerte y cuenta que a pesar de una condición de salud que no lo deja desplazarse bien, camina sin reparo unos 450 metros para buscar paz en el ancestral árbol. "Es una tradición, cuando me siento cansado o frustrado voy y lo abrazo, a mí el árbol me habla, me conforta. Muchos turistas lo intentan y dicen que no sienten nada, pero para el nativo es un árbol de paz, se cuida y se protege más que a cualquier cosa de la isla", señala.



foto (Augusto Puello)

Este árbol Tún Tún es el único que queda en la isla, El pueblo entero guarda celosamente su conservación, tras el fallecimiento de su guardián hace algunos años, un noble isleño que cuidaba del árbol en una casa pequeña a la sombra de sus ramas. Una mañana lo encontraron muerto en su cama, por lo que algunos se atreven a decir que su alma se fusionó con el árbol para acompañarlo por siempre.

Pero este rincón de vida alberga también bongas de más de 500 años. Adentrarse en Isla Fuerte es transportarse visualmente a miles de kilómetros a una selva tropical tupida, haciéndola única entre las islas del Caribe colombiano.



foto (Augusto Puello)

Ya sea a abrazar al árbol Tún Tún o maravillarse por la enormidad del matapalo, vale la pena pasar a Isla Fuerte a contemplar una selva en medio del mar Caribe.