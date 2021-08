La Contraloría encontró problemas en el PAE de diferentes regiones del país

Haciendo seguimiento al Programa de Alimentación Escolar en instituciones educativas de la Guajira, el ente de fiscalización determinó que hay algunas situaciones que merecen ser revisadas.

De esta manera, empezó explicando que encontró en la Institución Almirante Padilla, en Riohacha, que diariamente se presupuestan alrededor de 610 raciones diarias, las cuales se certifican, pero de las que solamente se terminan sirviendo 500; situación que se repite desde hace varias semanas.

También encontró operadoras del servicio sin la debida certificación que las acredite como manipuladoras de alimentos; también carteleras de publicación de las raciones semanales desactualizadas y en algunos casos inexistentes; igualmente se encontró casos de estudiantes que por temas de comorbilidades o por cumplir las debidas normas de aforo y bioseguridad no asisten todos los días a las instituciones educativas y no son atendidos en la totalidad de los días, explicando así que si los estudiantes asisten tres días y los otros dos días no asisten el PAE, no los atiende y no les presta la debida cobertura.

Frente a la situación de la Guajira tras visitas sorpresas, Camilo Martínez, asesor de la Contraloría Delegada para el Sector de Educación, dijo “no más conejo al PAE, no más conejo a nuestros niños”.

En el caso de Santa Marta, la Contraloría evidenció retrasos de más 20 días en la entrega de las raciones para preparar en casa y desabastecimiento de varios productos, como azúcar, cereales y grasas.

Ante el escenario, la directora de la Oficina de Planeación de la Contraloría General de la República, Vanessa Varón Garrido, se pronunció frente al programa que en Santa Marta benéfica a unos 48 mil niños, allí manifestó “estamos evidenciando retrasos en estas raciones y adicionalmente desabastecimiento de varios productos”.

Y en el caso de Quindío, el ente de fiscalización informó que las primeras raciones del PAE se entregarán hasta el 11 de octubre. De esta forma los niños no recibirán raciones durante agosto y septiembre.